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Koyun yüzerken arı soktu komalık oldu

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Koyun yüzerken arı soktu komalık oldu
Kayseri'deki? Erciyes Evler mahallesinde kurbanlık koyununu kestikten sonra derisini yüzmeye başlayan 33 yaşındaki Mustafa Duru'nun sol elini eşek arısı soktu. Arı sokmasına alerjisi olan Duru, yakınları Kayseri Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam şuurunu kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Duru, daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi. Komaya giren Mustafa Duru'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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Koyun yüzerken arı soktu komalık oldu
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