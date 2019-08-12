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Kurban Bayramında bugün açık mı? 12-13-14 Ağustos’ta PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Kurban Bayram'ına girmemizle birlikte İslam alemini bayram coşkusu sardı. 'de de vatandaşlar ibadet etmenin yanı sıra sevdikleri ile birlikte vakit geçiriyor. Bayram boyunca resmi ve özel kurumlarda işleri olanlar da, ilgili kurumun bayram çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, 2019 'nda çalışıyor mu? Pazartesi günü itibariyle yeni hafta başlayacağı için ", çalışıyor mu?" sorusu merak konusu oldu. İşte Bayramı (12-13-14 Ağustos) PTT çalışma saatleri ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 12.8.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 09:34
Kurban Bayramında bugün PTT açık mı? 12-13-14 Ağustos’ta PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri

Arefe Günü ile birlikte 4 günlük tatili de başladı. Kurban Bayramı öncesi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar kurumların çalışma düzenlerini merak ediyor. Özellikle resmi kurumların çalışma saatleri ve açık olup olmadıkları bireylerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. ve kargolarda işlem yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Arefe Günü PTT, kargo açık mı, tatil mi ?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Arefe Gününde PTT ve kargo çalışıyor mu?

İşte merak edilen ayrıntılar...

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Kurban Bayramında bugün PTT açık mı? 12-13-14 Ağustos’ta PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte çalışma saatleri
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