Kurban Bayramı’nda bugün bankalar açık mı? 12-13-14 Ağustos’ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar

Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde geçirilen bir bayrama daha ulaşmanın sevinci yaşanıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte birçok kişinin aklında da bazı soru işaretleri yer alıyor. Hafta içi bankalarda işi olan kişiler ''bayramda banka açık mı'' ''Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu'' sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı? 12,13 ve 14 Ağustos'ta banka çalışıyor mu?

BAYRAMDA BANKA AÇIK MI?

Bankada acil işlemleri olan ve bir an önce halletmek isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. 11,12,13,14 Ağustos tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın ilk günü Pazar'a denk geliyor. Peki, hafta içi günlerinde banka açık olacak mı?

İşte detaylar;