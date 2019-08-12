Mesaiden çıkan gece bekçisi börekçideki cinayeti önledi

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Annesine bayram ziyaretine giderken girdiği börekçide silahlı bir kişiye müdahale eden Bekçi Muhammet K.A., kendisine de ateş açan saldırganla çatışmaya girdi ve olası bir cinayeti önledi. Olayda yaralanan saldırgan yakalandı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve gece mesaisini tamamlayan Mahalle Bekçisi Muhammet K.A., Kurban Bayramı için annesini ziyarete gittiği sırada kahvaltı için Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerindeki bir börekçiye girdi. Sivil olan Muhammet K.A., kahvaltısını yaparken börekçiye giren Oğuz E., bir başka masada oturan Kahraman E.'nin bacağına ateş ettikten sonra silahı Kahraman E.'nin kafasına dayadı. Olayı gören Bekçi Muhammet K.A. silahını çekerek "Silahı bırak. Ben Bekçiyim. Teslim ol" dedi ve olaya müdahale etmek istedi. O esnada saldırgan Oğuz E.'nin arkadaşı Umut S. börekçiye girerek bekçi Muhammet K.A.'nin silahına hamle yaptı. Yaşanan arbededen faydalanarak kaçmaya başlayan Oğuz E. peşinden gelen bekçi Muhammet K.A.'ya ateş etti. Yaşanan çatışmada yaralanan Oğuz E. yaralı olarak kaçmayı başardı. Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir kişi de yaralandı. Olay yerine yakın bir noktada oturduğu tespit edilen ve yaralandıktan sonra evine gittiği belirlenen Oğuz E., olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.