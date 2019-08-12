Önce sahipleri sonra boğalar kovaladı

BUGÜN NELER OLDU

Kurban Bayramı'nın ilk günü, yine alışıldık görüntülere sahne oldu.Acemi kasapların ellerinden kaçmayı başaran boğalarla kovalamacalar, zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaştı...Şeker mahallesinde 7 hisseli olarak alınan kurbanlık boğa ipini kopararak kaçtı. 7 ortağı da peşinden kovalamaya başladı.3 mahalle gezen boğa, trafiği de felç etti. Sinirlenen boğa, bir ara ellerindeki sopalarla kedisini durdurmaya çalışan sahiplerine kovalamaya başladı. Bunun üzerine bu kez de sahipleri kaçtı, boğa kovaladı.İnegöl'e bağlı Akhisar mahallesinde ipini koparıp kaçan boğa, Karadere'ye düştü. Boğayı dereden çıkarmak için uğraşan vatandaşlar, başarılı olamadı.Bunun üzerine devreye giren itfaiye ekipleri, boğayı vinçle bulunduğu yerden çıkardı.Fikret Işık'a ait boğa, ipini koparıp kaçmaya başladı.Aile de araçlarıyla peşine düştü.İhbar üzerine bölgeye gelen Körfez Belediyesi Kurbanlık Yakalama Timi 6 km boyunca kaçan boğaya 6 uyuşturucu iğne attı. Sersemleyen boğa 3 metre yükseklikten Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın bulunduğu yere düştü. İtfaiye 1.5 saat süren çalışmayla boğayı çıkardı.Yenişehir mahallesinde oturan Kerim Mengüç'e ait dana, bağlandığı ipini koparıp kaçtı. Kent meydanına gelen dana, daha sonra İstasyon Caddesi'nde vatandaşların arasına daldı. Bir süre caddede dolaşan dana vatandaşların da yardımıyla polis tarafından yakalandı.Havva Öksüz'e ait boğa, kesileceği sırada kaçıp çay bahçesine girdi. Yakalamaya çalışanlara saldıran boğayı ekipler uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kendisini iple yakalamaya çalışan kasaba saldıran boğa, diğer vatandaşları da kovalamaya başladı.Kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci yaralandı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalandı.Kesim sırasında sahiplerinin elinden kaçan 12 boğa, vatandaşlara ve görevlilere zor anlar yaşattı. Boğalar, belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilerek zor yakalandı.8 Şubat mahallesinde Musa Işık'a ait dana, kesilmeyi beklerken ipini koparıp kaçtı. Kendisini yakalamaya çalışan vatandaşlara saldıran dana, Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi tarafından sakinleştirici iğnelerle yakalandı.Terakki mahallesinde sahibinin elinden kurtulan boğa, kendisini yakalamak isteyenleri kovaladı.Vatandaşlar işyerlerine girerek kurtulurken, bir kişi ise boğanın ipini tutarken yere düştü. Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan boğa, sahibi tarafından kesildi.Palandöken ilçesinde kesilmeye hazırlanan Serdarhan Kayhan'a ait boğa yere yatırılmaya çalışıldığı sırada ipi koparıp kaçtı.Sahiplerini 20 km peşinden koşturan ve kendisini yakalamaya çalışanlara saldıran boğa, Büyükşehir Belediyesi Kurban Timi tarafından uyuşturucu silahla vurularak yakalanabildi.Konyaaltı ilçesinde kesim yerine götürülen boğa, sahibinin elinden kaçıp, Sahil Antalya Yaşam Parkı'na girdi. Yürüyüş yolunda kilometrelerce koşarken, denize girmek için sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler hayvanı görünce şaşırdı. Restoran ve kafe çalışanlarının da sahibine yardım etmek için yakalamaya çalıştığı boğa, kaçıp, sahilden uzaklaştı. Liman mahallesine kadar kaçan boğa, izini kaybettirdi.Tepecik mahallesinde, Güleser Kocaman'a ait boğa, kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçtı.Tepecik'ten Güzelyalı sahiline kadar sahibini ve veterineri peşinden koşturan boğa, ekipler tarafından sakinleştirici iğneyle yakalanabildi.Erdoğan Akdağ mahallesinde kesileceği sırada sahibinin elinden kurtulan kurbanlık koyun kaçtı.Bir kilometre kaçan koyun, Yozgat Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi.Acil servisin önünden geçen koyun, bu sırada hastasını ziyaret için gelen Gani Yıldırım tarafından yakalanarak gelen sahiplerine teslim edildi.