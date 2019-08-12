‘Pişmanım mültecilerden özür dilerim’

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'de?yaşayan tostçu İlhan Oyan, geçtiğimiz yıl iş yerinin camına "İran, Suriye ve Afgan müşteri bu dükkâna giremez, alışveriş yapamaz, girerse bu mekânda dayak yer" yazılı döviz astı. İş yerinin önünden geçen bir kişi, söz konusu yazıyı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. İş yeri sahibine tepki yağdı. Polis, şikayet üzerine iş yeri sahibi Oyan'ı gözaltına aldı, dükkanın camındaki dövizler de kaldırıldı. İfadesi alınan Oyan, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. İş yeri sahibi Oyan hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten işlem yapıldı. Ayrıca TİHEK (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu) tarafından 1000 lira idari para cezası kesildi. Oyan'ın pişmanlığı ve ekonomik durumu dikkate alınarak para cezası uyarı cezasına dönüştürüldü.Tostçu 28 yaşındaki İlhan Oyan SABAH'a konuştu. Bekâr olduğu öğrenilen 28 yaşındaki İlhan Oyan, "Denizli'de yabancı uyruklu sanıklarca çocuklara yönelik tecavüz, taciz olayları yaşanınca o anlık öfkeyle dövizi dükkânımın camına astım. Tepkiler gelince kaldırdım. Çok pişmanım. Suriyeliler, Afganlar ile ilgili bugüne kadar hiç kişisel problemim olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Herkes hata yapabilir. Ben asla ayrımcılık yapan biri değilim. Herkesten özür dilerim" dedi.