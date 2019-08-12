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Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu

'ın Kuşadası ilçesinde, boya işleri işleri yapan Halil Cici (50), 'Hektor' isimli 'Pitbull' cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Sahibinin iki kolundan da ısırdığı 'Hektor' polis ekiplerince vurularak öldürülürken, ağır yaralanan Cici, nastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2019 17:55 Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 17:56
Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşadası ilçesinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Halil Cici, oturduğu 3 katlı apartmanın bahçesinde beslediği köpeğine mama vermek için Pitbull cinsi 'Hektor' isimli köpeğinin yanına gitti. Hektor bir anda sahibi Halil Cici'ye saldırdı.

Köpeğin iki kolunu ısırdığı Cici kanlar içinde yere yığılırken, durumu gören Üzeyir A. komşusunun yardımı etmeye çalıştı ancak Hektor ona da saldırdı. Hektor'dan kaçan Üzeyir A. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerden biri, sahibini kollarından defalarca kez ısıran köpeği, tabancayla vurup, etkisiz hale getirdi. Köpek olay yerinde ölürken, kanlar içindeki Halil Cici, sağlık görevlilerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Cici, Aydın Atatük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kollarındaki birinci derece yaralanma ve aşırı kan kaybı nedeniyle Cici'nin bir süre hastanede tedavisine devam edileceği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Köpeğinin saldırısına uğrayan Halil Cici, "Polisler köpeğimi durdurmayı başaramayınca, mecburen vurmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde köpeğim beni öldürecekti. Kollarımla başımı korudum. Bu nedenle köpeğim sadece kollarımı ısırabildi" dedi.

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Pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan badana ustası, taburcu oldu
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