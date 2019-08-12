TEM'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

TEM Otoyolu Eyüpsultan Alibeyköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak alev aldı. O sırada araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yaralı sürücüyü araçtan çıkardı, ardından da yanan otomobili söndürdü.
Giriş Tarihi: 12.8.2019 10:26Güncelleme Tarihi: 12.8.2019 10:42
Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.