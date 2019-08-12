TEM'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı

Kaza TEM Otoyolu Alibeyköy mevkii Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SY 300 plakalı otomobili kullanan Barış Ağır seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.