Yaptığı acemilik pahalıya patladı! Hırsızı vurayım derken...

18 Mart günü İstanbul Seyrantepe'de ilginç bir olay yaşandı. Seyrantepe mahallesinde bulunan bir iş yerine gecenin ilerleyen saatlerinde 2 kişi hırsızlık yapmak amacıyla girdi. Dükkanın üst katında ikamet eden emekli polis Ekrem B., dükkana hırsız girdiğini fark edip olaya müdahale etmek istedi. Önce cama çıkarak hırsız var diye bağıran emekli polis ardından hırsızlığı önlemek için beylik tabancasını çıkararak uyarı amacıyla havaya doğru ateş etti.

YANLIŞLIKLA YOLDAN GEÇENİ VURDU

Bu sırada yoldan geçmekte olan 19 yaşındaki Hüseyin I. Acı ile yere kapandı. Bağırarak yardım isteyen genç çocuk vurulduğunu haykırmaya başladı. Mahalle sakinleri çocuğu hastaneye götürerek tedavi edilmesini sağladı. Genç çocuk kendisini yanlışlıkla vuran emekli polisten şikayetçi oldu.

KURŞUN SEKEREK İSABET ETMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beylik tabancasını ateşlediğini kabul ederek amacının sadece hırsızları korkutmak olduğunu, kurşunun sekerek genç çocuğa isabet ettiğini belirten Ekrem B., olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda emekli polis memuru hakkında taksirle yaralanmaya neden olma suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen emekli polis İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.