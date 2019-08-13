2’si çocuk 6 kişi boğularak öldü

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, 6 ay önce ailesiyle birlikte ilçeye gelen Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), önceki gün arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü. Terliği almak için suya giren Vatandus, sürüklenerek gözden kayboldu. Talihsiz çocuğun cesedi, kaybolduğu yerden 700 metre ileride bulundu. Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde Yunus Emre Duman (17), Burdur'un Çavdır ilçesinde Muhammet Hammade (11), Trabzon'un Sürmene ilçesinde Ebubekir Balcı (15), Muğla'nın Ortaca ilçesinde ise 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mustafa Öztekin serinlemek için girdikleri suda boğularak yaşamlarını yitirdi.