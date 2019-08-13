5 ilde 214 göçmen yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Aydın'ın Didim ilçesinde de 41 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Dikili ilçesinde 38'i çocuk 83, Kırklareli'nde ise 32 göçmen yakalandı.