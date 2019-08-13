Alçılı ayağıyla kullandığı otomobille çarptığı kadını yaraladı

Kaza, 8 Temmuz'da, Bahçelievler'e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İş kazası sonucu kırılan sağ ayağı alçıya alınan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen M.S.T., kullandığı 34 BUG 779 plakalı otomobille geri manevra yaparken, alışverişten dönen Akgül M.'ye çarptı. Otomobilin ayağının üzerinden geçtiği Akgül M. yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül M., tedavi edildi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Akgül M., koltuk değnekli sürücü M.S.T.'den şikayetçi oldu.

Olayı anlatan Akgül M., "Alışveriş yaptıktan sonra evime doğru gidiyordum. Yaya olarak gittiğim esnada, sağ ayağı alçıda olan ve 2 adet kol değneği ile yürüyen bir şahsın, aracın direksiyonuna geçtiğini gördüm. Kendi kendime, 'Bu adam bu şekilde arabayı nasıl kullanacak?' diye düşündüm. Yoluma devam ettiğim sırada, arabanın bana vurması ile yere düştüm. Sağ ayağım aracın sol arka tekerleğinin altında kaldı. Sürücü mahallinden koltuk değneği ile inen şahıs yanıma geldi. Olayın şokuyla ayağımı tekerin altından nasıl çıkardıklarını hatırlamıyorum. Olayda sağ ayağımın eklem kısmı ve diz kapağı kısmında kırıklar oluştu. Bana çarpan araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim. Bu şahsın ehliyetine el koyulmasını istiyorum" dedi.





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