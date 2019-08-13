Anne babadan ikinci hayat

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Türkiye'de üç ay arayla anne ve babasından organ nakledilen 15 yaşındaki Libyalı Ansam Mosa Mohamed Kanase, hayata tutundu. Babasının karaciğeri, annesinin böbreği nakledilen Kanase, sağlığına kavuştu. Kız çocuğuna çifte operasyon Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleşti. Kanase'ye önce babası Mosa Mohamed'den karaciğer, 3 ay sonra da annesi Salimah Saeid Mohamed'den böbrek nakli yapıldı. Tedavi sürecini Çocuk Nefrolojisi uzmanı Prof. Dr. Önder Yavaşcan, Çocuk Gastroenterolojisi uzmanı Prof. Dr. Gökhan Baysoy, Organ Nakli Merkezi'nin cerrahları Prof. Dr. Murat Dayangaç ve Prof. Dr. Hüseyin Çağatay Aydın'ın takip ettiği Kanase sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Yavaşcan, "Böbrek nakli konusunda acele edilir tek çözüm olan karaciğer nakli ile tedavi sürecine başlamaz ve sadece böbrek nakli yaparsanız maalesef nakil edilen böbrek de kısa zamanda hastalanarak iş göremez hale geliyor" derken, Prof. Dr. Baysoy ise "Hastamızda önce karaciğer nakli yapıldı. Bir süre takip edilip karaciğer nakliyle ilgili bir problemi olmadığı görüldükten sonra bu kez böbrek nakli yapıldı. Vücudun karaciğer ve böbreği reddetmesini engelleyici ilaçlarla beraber sağlıklı bir hayat sürdürüyor" ifadesini kullandı.