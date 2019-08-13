Arkadaşını kurtarmak için atladı... Bir daha haber alınamadı!

İznik ilçesindeki Müşküle sahilinden İznik Gölü'ne giren Özcan Demirtaş, boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki arkadaşı Oğuz Çelik ise Özcan Demirtaş'ı kurtarmak için göle girmesine karşın kurtaramayınca çevredekiler tarafından 112 acil servise haber verildi. Bunun üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Oğuz Çelik hastaneye kaldırıldı. Kayıp, Özcan Demirtaş'ı bulmak için bölgeye gelen AFAD ekipleri, Jandarma ekipleri ve bölgedeki balıkçılar arama çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Deniz Polisi de arama- kurtarma çalışmaları için bölgeye çağrıldı. Özcan Demirtaş'ın da ailesi sahil kenarına gelirken, endişeli bekleyiş sürüyor.

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