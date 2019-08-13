Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ataşehir'de zincirleme trafik kazası

'de zincirleme trafik kazası

'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce yol kenarındaki elektrik direğine ardından da önünde seyreden 2 otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan ve bebeği olan aile korku ve panik yaşadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 10:58
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası

Kaza saat 09.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BYU 845 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN