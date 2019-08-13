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'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı…

'da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi 'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu öne sürülürken Arsoy'un gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.8.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 16:25
Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı…

'da sürat teknesinin çarptığı kadın ağır şekilde yaralandı. Sürat teknesini kullanan kişinin, Yeşilçam'ın yıldız ismi 'un oğlu Gökhan Arsoy olduğu iddia edildi.

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Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı…
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