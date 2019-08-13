‘Çardak’ kavgasında 12 yaralı, 12 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Avusturya'da yaşayan Koyuyeşil ailesi, bir süre önce tatillerini geçirmek için memleketleri Kahramanmaraş'a geldi. Aile önceki gün de, piknik yapmak için Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız Deresi üzerindeki tesislerden birine gitti. Ancak, bir süre sonra ailenin üzerinde oturduğu, suyun üzerine kurulmuş çardak çöktü. Bu nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, işletme sahipleri ve çalışanların, taşlı sopalı ve satırlı saldırısına uğradı. Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Emre Koyuyeşil (17), Elif Yıldırım (30), Erkan Koyuyeşil (33), Hakan Koyuyeşil (34), Muradiye Koyuyeşil (35), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, aileye ait bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı. Yaralılardan, Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kırılan kolu ise alçıya alındı.Yaralılardan, kolu kırılan Tahir Bilal Koyuyeşil, çardak kırılınca işyeri sahibinin gelip kendilerine küfür ettiğini anlatarak, "Biz de 'Niye küfrediyorsun' deyince tartışma çıktı. 15-20 kişi geldi. 'Silahlarımı getirin bunları öldüreceğim' diye bağırıyordu. Satırlar, bıçaklar, odunlar havada uçuşuyordu. İşyeri sahibi, silahını almaya gitti. Kızları kapıyı açmayınca, kızlarını da dövdü. Sopayla elime, taşla kafama vurdular. Kolum 4 yerinden kırık. Perşembe günü ameliyat olacağım" dedi.