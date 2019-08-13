Caretta Caretta’ların dedesi

Mersin'de yaşayan emekli öğretmen İsmail Tunalı (74), 15 yıldır her yaz Antalya'ya giderek, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaları yalnız bırakmıyor. İki çocuğu ve 4 torunu olan emekli öğretmen Tunalı, 1969'da Antalya Kemer'de Erentepe köy okulunda öğretmenlik yaptı. Aynı köyde yaşayan Döndü Tunalı ile evlenen Tunalı, o yıllarda Çıralı sahilinde caretta carettaların varlığını fark etti. Üreme döneminde caretta caretta yavrularını takip eden, yuvalarını tespit ederek onların sahile ulaşmasına yardımcı olan Tunalı, 20 yıl önce emekli olduktan sonra memleketi Mersin'e döndü. Hiç unutamadığı deniz kaplumbağaların için "Ben olmazsam onlar öksüz kalır" diyen Tunalı, 15 yıldır her mayısta Antalya'ya giderek eşiyle bungalov tarzı bir evde kalıyor. Tunalı, her gece 3.5 kilometrelik sahili defalarca turluyor, tespit ettiği yuvalarını korumaya alıyor. Tunalı, beş aylık nöbetinde carettaların üreme alanına çadır kuran, ateş yakanları da uyarıyor. Saat 05.00'te uyanan Tunalı, Çıralı turizm bölgesinde "carettaların dedesi" olarak biliniyor. Tunalı, "Carettalar denizle buluştuğu an oh diyorum. Bu büyük mutluluk. Ömrümün yettiği kadar yanlarında olmaya devam edeceğim" dedi.

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