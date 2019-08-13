Erciyes’in neşesi gelengiler

BUGÜN NELER OLDU

ErcıyesDağı'nın 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası gelengi olarak bilinen Anadolu yer sincabının akınına uğradı. Gelengiler, sevimli halleriyle yayladaki piknikçilerin ilgi odağı oldu. Kayseri'deki Erciyes Dağında bulunan Tekir Yaylası, doğal hayatı ve temiz havasıyla, kışın kayak severlerin yazın ise piknikçilerin akınına uğruyor. Tekir Yaylasının asıl sakinleri ise gelengi olarak bilinen Anadolu yer sincapları. Çok hızlı hareket eden ve arka ayaklarının üzerinde dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinen gelengiler, yaz aylarında sevimli halleri ile piknikçilerin de ilgi odağı oluyor. Tekir Yaylasına gelen ailelerin çocuklarının oyun arkadaşı olan gelengiler, piknikten arta kalan yiyeceklerle de karınlarını doyuruyor. Zararsız olan ve tehlike anında yuvalarına kaçarak gizlenen gelengiler, zaman zaman piknik yapan ailelerin yakınlarına kadar gelerek yiyecek arıyor.