Kansere karşı en dirençli kan grubu: 0

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İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, 0 kan gurubuna sahip bireylerin kansere karşı daha korunaklı olduğunu ortaya koydu. 35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verileri değerlendirildi. Uzun süren bu çalışmada kişinin kan grubu ile kanser geliştirme olasılığı arasından bir bağlantı olduğu belirlendi. Deneyler sonucunda ise kan grubu O olan insanların daha az kansere yakalandığı tespit edildi. Araştırmacılar, A kan grubuna sahip kişilerin mide kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğunu tespit etti. Kan grubu B ve AB olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle alkol, sigara ve steroid olmayan iltihap ilaçların neden olduğunu ifade etti.