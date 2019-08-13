Laf atma kavgası: Bir ölü, bir yaralı

BUGÜN NELER OLDU

ESKİŞEHİR'DE, iki grup arasında çıkan laf atma kavgasında göğsünden bıçaklanan İlhan Gök (18) hayatını kaybetti. İlhan Gök ve üvey kardeşi Ümit E., Porsuk Çayı kenarında yürürken, iddiaya göre laf atma nedeniyle B.A. ve Erdem A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A. yanındaki bıçakla İlhan Gök'ü göğsünden, kardeşi Ümit E.'yi ise kolundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan Gök, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ümit E.'nin tedavisi ise sürüyor. Şüpheli B.A. (17) ve Erdem A. gözaltına alındı.