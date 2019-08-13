Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak. MGM tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı rapor ve 5 günlük hava durumu tahmini...

13 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI