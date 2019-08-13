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'den son dakika uyarısı! 7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıklarının 7 ilde artış gösterecek. Meteoroloji, hava sıcaklıklarına karşı 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan rapor şu şekilde: "Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. 2 günlük sıcak hava dalgasının arkasından 16 Ağustos 2019 Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 2 gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği; 'güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı' gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Giriş Tarihi: 13.8.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 13.8.2019 19:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak. MGM tarafından yapılan açıklamada 65 yaş üstü yaşlıları ve çocukları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte Meteoroloji'nin yayımladığı rapor ve 5 günlük hava durumu tahmini...

13 AĞUSTOS HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) Osmaniye, Adana'nın doğusu ve Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 7 ilde hava sıcaklıkları 10 derece artacak
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