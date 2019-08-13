Porsuk’ta Roma yaşam alanı

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HİTİTLERE ait orijinal kerpiçlerin bulunduğu Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda Roma dönemine tarihlenen ev kalıntılarına ulaşıldı. Höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Claire Barat, Porsuk-Zeyve Höyük'ün önemine işaret etti. Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı" dedi. AA