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’ta Roma yaşam alanı

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Porsuk’ta Roma yaşam alanı
HİTİTLERE ait orijinal kerpiçlerin bulunduğu Niğde'nin Ulukışla ilçesi Porsuk köyü yakınlarındaki Porsuk-Zeyve Höyük'te, bu yılki kazılarda Roma dönemine tarihlenen ev kalıntılarına ulaşıldı. Höyükte bu yılki kazılarda, Roma döneminden kalma 2 bin 100 yıllık ev, kiler, odalar ve saklama kapları ortaya çıkarıldı. Doç. Dr. Claire Barat, Porsuk-Zeyve Höyük'ün önemine işaret etti. Barat, "Milattan önce 1'inci ve milattan sonra 1'inci yüzyıllarda burada Kapadokya Krallığı ve Romalılar yaşadı" dedi. AA
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Porsuk’ta Roma yaşam alanı
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