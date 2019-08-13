SABAH okudu bacakları kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ta yayımlanan bir sağlık haberi, umutları azalan bir hastayı hayata bağladı. İstanbul'da yaşayan Yeşim Altan (47), 10 yıl önce eşini kaybetti. Aslında Altan'ın yürüyememe şikâyetleri o zamandan beri vardı. Ancak bunu hiç ciddiye almamıştı. Sonraki yıllarda artık 500 metre yolu 4 kez dinlenerek yürüyor, merdiven çıkarken acıdan ağlıyordu. Bacakları sararmıştı, varisleri bile görünmüyordu. O güne kadar hastaneye gitmeyen Yeşim Altan'a doktorlar "Leriche Sendromu" teşhisi koydu. "Açık ameliyattan başka şansın yok, aort damarın tıkalı, yapay damar takacağız, durumun çok riskli. Eğer bu ameliyatı olmazsan bacakların kesilecek ve sakat kalacaksın" dediler. Bir an önce karar vermesi gerekiyordu. Göz göre göre bacaklarının kesilmesini istemediğinden ameliyat günü almak için 5 Ağustos Pazartesi günü hastaneye gidecekti.Zor günlerden geçerken, SABAH'ta 29 Temmuz'da yayımlanan "Tel ve balonla müdahaleyle 3 günde ayağa kalktı" haberini okudu. Haberde ismi geçen Cafer Öztürk de kendisi gibi "Leriche Sendromu" hastasıydı. Haberi okuyan Altan ve kız kardeşleri "Acaba bu yöntem ablamıza da uygulanabilir mi?" diye araştırmaya başladılar ve SABAH'a ulaştılar. Ardından da hemen Doç. Dr. Yunus Emiroğlu'na ulaşıp, çare aradılar. SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole giden Altan, o gün hastaneye yatırıldı. Gereki işlem yapıldı ve 5 Ağustos'ta taburcu oldu. Haberden 1 hafta sonra Altan, sağlıklı şekilde ayağa kalkmış oldu.Yeşim Altan bir hafta içerisinde yaşadığı değişimi şu sözlerle anlattı: "Hiç umudum yoktu, kardeşimin hatırı için Doç. Dr. Emiroğlu ile görüşmeyi kabul ettim. 'Hocayı görüp eve döneceğiz' diye bekliyordum. Operasyonum başarılı geçince sedyede hüngür hüngür ağladım, gözyaşlarımı tutamadım. Aynı gün 8 saat sonra ayağa kalktım. Bu benim için bir mucize. Allah herkesten razı olsun."SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu, hastası ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yeşim Altan ve ailesi, SABAH'ta yayımlanan röportajımızı okumuş ve kendisi gibi 'Leriche Sendromu' hastası olan Cafer beyin ifadelerinden cesaret alarak bize başvurdu. Tıkanmanın böbrek damarlarından yeterince uzakta olduğunu gördük. İki kasık damarından kateterle girip tıkalı kısmı geçtik. Buralara balon yaptığımızda, aslında tıkalı kısmın kısa bir bölge olduğunu gördük. Önceki vakamızdan farklı olarak, hastalık bacak damarlarına uzanmıyordu. Bu durum işimizi kolaylaştırdı."