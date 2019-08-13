Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor

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ABD'li sağlık sitesi Healthyline, tarçın çayının sağlığa olan faydasını okuyucularıyla paylaştı. Bilimsel verilere dayanarak hazırlanan habere göre, antidiyabetik etkilere sahip tarçın çayı, kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor. Tatlılarda kullanılan en yaygın baharatlardan biri olan tarçın, barındırdığı antioksidan ve C vitamini sayesinde hücre zararlarını önlüyor, kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Birçok çalışmaya göre tarçın çayı, yağ yakımına destek vererek kilo vermeye yardımcı oluyor. Antibakteriyel özelliklere sahip bitki, bakteri ve mantarlara karşı savaşıyor. Zihinsel hastalıklardan koruyan tarçın, yaşlanmayı da geciktirebiliyor.