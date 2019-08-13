Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor

Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor
ABD'li sağlık sitesi Healthyline, tarçın çayının sağlığa olan faydasını okuyucularıyla paylaştı. Bilimsel verilere dayanarak hazırlanan habere göre, antidiyabetik etkilere sahip tarçın çayı, kan şekerini düşürmeye yardımcı oluyor. Tatlılarda kullanılan en yaygın baharatlardan biri olan tarçın, barındırdığı antioksidan ve C vitamini sayesinde hücre zararlarını önlüyor, kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Birçok çalışmaya göre tarçın çayı, yağ yakımına destek vererek kilo vermeye yardımcı oluyor. Antibakteriyel özelliklere sahip bitki, bakteri ve mantarlara karşı savaşıyor. Zihinsel hastalıklardan koruyan tarçın, yaşlanmayı da geciktirebiliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarçın çayının faydaları saymakla bitmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN