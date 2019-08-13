Türkiye’nin en büyük dönme dolabı açıldı

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Türkiye'nin en büyük dönme dolabı olan "Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi" Aktur Park'ta hizmete girdi. Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, önceki gece vatandaşların hizmetine sunuldu. Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki "London Eye- Londra'nın Gözü"den sonra ikinci büyük dönme dolap, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir turunu 18 dakikada tamamlayan dönme dolabında 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Dün gece hizmete açılan dönme dolap yoğun ilgi gördü. Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Ekte, "Çin'de özel olarak üretildi. Malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü, kurulumu ise 8 ayda tamamlandı. Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırması yaklaşık 450 bin dolara mal oldu" dedi. DHA