Van’da bir ‘Banker Bilo’ trajedisi

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Kaçak yollarla ülkeye giriş yapan Afganistan uyruklu 50 göçmen, 'Banker Bilo' filmindeki gibi insan tacirleri tarafından Ankara yerine Van'da mahalle ortasına bırakılarak terk edildi. İnsan tacirleri tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu göçmenler yurt dışı, Ankara, İstanbul ve İzmir hayaliyle kandırılarak Van'a getiriliyor. Kandırılarak kente getirilen Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenler; kentin en işlek noktalarına, otogar ve apartman girişlerine bırakılıyor. Kurban Bayramı'nın birinci gününde İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde bir apartmanın önüne çoğunluğu kadın ve çocukların oluşturduğu 50 göçmen bırakıldığını fark eden esnaf, göçmenlerin yardımına koşarak kendilerine battaniye dağıttı. Afgan çocukların yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar, kendilerine lokum ve içecek dağıtırken kimi esnaf da kestiği kurbanlıkların etini onlara verdi. İHA