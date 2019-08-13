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Van’ın kahraman köpekleri

MERAL YILDIZ SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2019
Van’ın kahraman köpekleri
Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve operasyonlarda aktif olarak yer alan 8 özel eğitimli köpek, uyuşturucu operasyonlarının başkahramanı olmaya devam ediyor. Köpek Eğitim Merkezinde (KEM) özel eğitimlerden geçen kahraman köpekler, son 7 ayda düzenlenen başarılı operasyonlarda 4 tona yakın uyuşturucu yakalatarak, terörün finans kaynaklarına darbe vurdu. 8 dedektör köpek; Alfa, Bozo, Efes, Lisa, Mamba, Rexo, Şila ve Zeyna her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok önemli operasyonlar da görev aldı. Hassas burunlu köpekler, aldıkları 4 aylık eğitimin ardından çıktıkları operasyonlarda polisin en önemli yardımcıları olmayı başardı.

238 OPERASYON
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 7 ayda düzenlenen 238 başarılı operasyonda 3 ton 711 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Dedektör köpekler, her operasyon sonrası gurur pozu vermeyi de ihmal etmedi.
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Van’ın kahraman köpekleri
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