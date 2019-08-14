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aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos kataloğunda muhteşem sürprizler bulunuyor

, her hafta satışa sunduğu aktüel ürünler ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. İhtiyaçlarını indirimli fırsatlardan faydalanarak karşılamak isteyen kişiler yeni hafta kataloğu için de araştırmalara başladı. Birçok elektronik ürününde yer aldığı ürünleri tam sayfa kataloğu bu başlık altında sizlerle. 16 Ağustos Cuma 2019 BİM aktüel kataloğu içerisinde hangi ürünler yer alıyor? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 14.8.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 09:14
BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos BİM aktüel kataloğunda muhteşem sürprizler bulunuyor

16 Ağustos aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. Yeni haftada birçok sürpriz sizleri bekliyor… Özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen kataloğu tam sayfa halinde görüntülemek için doğru yerdesiniz. Mutfak eşyaları, giyim, oyuncak ve çok daha fazlası için ilgili tarihte size en yakın marketlere gidebilirsiniz. Peki, kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ YAYINLANDI!

BİM marketler zinciri, birçok kişinin merakla beklediği yeni hafta için kataloğu yayınladı. BİM aktüel kataloğunda dev sürprizler yine sizleri bekliyor.

İşte detaylar;

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BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! 16 Ağustos BİM aktüel kataloğunda muhteşem sürprizler bulunuyor
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