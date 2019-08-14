Çankırı’da 8.5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu

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Çankırı'daki "Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi"nde yürütülen kazı çalışmalarında, 8.5 milyon yıllık deve kuşu yumurtası bulundu. Çalışmalar, 1997'den bu yana sürüyor. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Sevim Erol başkanlığındaki kazılar, 10 kişilik ekiple yürütülüyor. Kazılarda fil, gergedan, at, domuz, zürafa, keçi, geyik, koyun, su samuru ve kılıç dişli kaplan başta olmak üzere 30'un üzerinde türün kalıntılarına ulaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Erol, "Bu alanda ilk kez deve kuşu yumurtası bulduk" dedi.