Düğünden dönerken uçuruma yuvarlandılar

BUGÜN NELER OLDU

Zonguldak'ta önceki gece, bir düğünden dönen Sedat K.'nın (30) kullandığı panelvan, Kozlu ilçesi Ense köyü yakınlarında kontrolden çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan'ı (21) halatlarla çekerek yola çıkarıldı. Yaralılardan Edanur Erdoğan ve Dilara Altay öldü. Adana'da bayram tatili nedeniyle Yumurtalık'a giden Saadettin Sertataş (19), Zekican Akşit (19), Yusuf Eldek (18) ve Ömer Kutlu (22), burada denize girdi. 4 arkadaş akşam Ceyhan'a dönmek üzere Sertataş'ın kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti. Akşit ve Sertataş öldü. Erzurum'un Pasinler ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan Hüseyin Çeliker (25) ve Azat Kırtepe (15) hayatını kaybetti. Sınıf öğretmeni Halit Kılıç'ın (56) kullandığı araç Artvin-Şavşat karayolunda Çoruh Nehri'ne düştü. Kılıç ölürken iki kişi yaralı kurtuldu. Bursa'da ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Coşkun Kurt'un (28) kullandığı otomobil devreldi. Kasada araçta bulunan Serkan Kışlalı (29) öldü.