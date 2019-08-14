Eskişehir’de yangın alarmı

BUGÜN NELER OLDU

Eskişehir'inSeyitgazi ilçesindeki karaçam ormanında dün yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 5 hektarlık alanda etkili olan yangına, 2 helikopter, 10 arazöz ve 100 işçiyle müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen 8 kişi tedavi edildi. Kolundan yaralanan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Bu sırada yangın bölgesi yakınındaki Kırka Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel şenliklerde eğlenen gençlere alevlerin giderek yayıldığı haberi ulaştı. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin çağrısı üzerine eğlenceyi sonlandıran yaklaşık 150 kişi, kazma ve küreklerle söndürme çalışmalarına katıldı. Yapıldak Mahallesi'nde ise yangının büyüdüğü, camiden hoparlörle anons edildi. Öte yandan dün Muğla'nın Fethiye ilçesinde de orman yangını çıktı. Ovacık mevkisindeki yangına 2 helikopterle havadan, 6 araröz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Bu arada Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 50 hektar alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.A., Y.A. ve Suriye uyruklu Y.A. "Orman Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.Kütahya'nınTavşanlı ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Vali Ömer Toraman, Yaylacık ormanlarının Eğriöz ile Şenlik köyleri arasındaki bölümünde çıkan yangının yaklaşık 80 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Günün ağarmasıyla helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığını belirten Toraman, "Bölgede 160 orman personeli ve çevre köylerde yaşayan gönüllü vatandaşlarımız soğutma çalışmalarına katıldı" dedi.