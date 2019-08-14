Evden kaçan ablasını bıçakladı

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ANTALYA'DA Asilhan Çiko (19) sık sık evden kaçan ablası Kader Kübra Çiko'yu sırtından ve şah damarından bıçaklayarak öldürdü. Aksu İlçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Asilhan Çiko, sık sık evden kaçan ablası Kader Kübra Çiko ile tartıştı. Tartışmanın ardından Asilhan Çiko, elindeki bıçakla ablasını sırtından ve şah damarından bıçaklayarak öldürdü. Asilhan Çiko da, aynı bıçakla kendi şah damarını keserek intihar etmek istedi. Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Asilhan Çiko cinayet masası ekiplerince gözaltına alındı.