Evlatlık olduğunu öğrenince kurşun yağdırdı

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de evlatlık olduğunu öğrenen Muhammet Erdal Doğan, yıllardır annesi bildiği yengesini öldürdükten sonra intihar etti. Almanya'da yaşayan ve çocuk sahibi olamayan Ferhat Doğan, 33 yıl önce Kayseri'deki kardeşi Ahmet Doğan'dan oğlu Muhammed Erdal'ı evlatlık olarak istedi. Saygısından ağabeyine "Hayır" diyemeyen Ahmet Doğan da oğlunu verdi. Ancak evlat hasretiyle her fırsatta Muhammet Erdal'ı görmeye çalıştı. Geçtiğimiz yıl Ferhat Doğan camide namaz kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bunun üzerine eşi İfakat Doğan da Almanya'dan kesin dönüş yapıp Kayseri'deki evinde yaşamaya başladı. Almanya'da kalan oğlu Muhammed Erdal Doğan ise Kurban Bayramı öncesi yıllık izin alıp Kayseri'ye geldi. İddiaya göre bir akrabası, 33 yıllık sırrı Muhammed Erdal Doğan'a anlattı. Kendisine çok yakınlık gösteren amcasının öz babası, öz babasının ise amcası olduğunu öğrenen Muhammed Erdal Doğan, gece saatlerinde cinnet geçirdi. Evde bulunan tabancayla üvey annesi İfakat Doğan'ı 5 el ateş ederek öldüren genç, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.Muhammed Erdal Doğan'ı sabah ziyarete gelen baba Ahmet Doğan, kapının açılmaması üzerine şüphelenerek polisi aradı. Eve giren polis İfakat ve Muhammed Doğan'ın cesetleriyle karşılaştı. Sinir krizleri geçiren baba Ahmet Doğan, "33 yıl beni evladıma hasret bıraktınız. Ağabeyim için evladımdan oldum. Ben bu acıya nasıl dayanırım" diyerek gözyaşı döktü. Ahmet Doğan'ın kızı ise 33 yıl sonra ağabeyi olduğunu öğrendiği Muhammed Erdal Doğan'ın ardından "Gerçek hayatta dirisine sarılamadım. Bırakın da ölüsüne sarılayım" diyerek ağabeyinin tabutunun ardından koştu. Yakınları tarafından engellenen genç kız, sinir krizleri geçirdi.OLAY yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Muhammed Erdal ve İfakat Doğan'ın cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 33 yıllık sırrı ifşa eden akrabasını arıyor.