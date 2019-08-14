Gün ağardı, yangının boyutu ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir'in ilçesi Marmara Adası'nda yaşanan yangının büyüklüğü, gün ağarınca ortaya çıktı. 11 saatte kontrol edilebilen yangında, 80 hektar ormanlık alan küle döndü. 100 hayvan telef oldu. Yaşam alanlarını da tehdit eden yangında jandarma lojmanları zarar gördü, 60 ev tahliye edildi, 5 ev ve bir minibüs kullanılamaz hale geldi. 4 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangına neden olduğu belirtilen emekli öğretmen H.T. ile oğlu O.T. ise gözaltına alındı.Türkiye genelinde önceki gün orman ve zirai tarım alanlarında 27 yangın vardı. Başta Balıkesir Marmara ve Dursunbey'de, Çanakkale'de, İstanbul Burgazada'da ve Kütahya Tavşanlı'da yaşanan yangınlarda yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alan ve 12'si tarım alanı olmak üzere 27 yerde büyük kayıp yaşandı. Yangının büyük zarar verdiği Marmara'daki yangının boyutu ise dün günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri, Mestanağa mevkisinde yaklaşık 80 hektar alanda etkili olan yangının ardından dün soğutma çalışması yaptı. Adada dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı.Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, babasından kalma zeytinliklerde hasara yol açan yangın nedeniyle kümeslerindeki kanatlı hayvanların telef olduğunu belirterek "Çok kötü bir gün geçirdik. Yangın küçük bir yerde başladı. Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, yangın birden büyüdü" dedi. Eşi Rıfat Erçin de 40 yıldır adada yaşadıklarını dile getirdi. Erçin, "Biz bu çamları öğrencilerle diktik, büyük hayallerle dikilmişti. Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti" diye konuştu. Yıllardır Marmara Adası'nda yaşayan Eylül İşsever ise "Zeytinliğimiz, ciğerlerimiz yandı. Dededen, babadan kalma zeytinlerimizle hayatımızı kazanıyorduk. Bir tarih yok oldu" ifadesini kullandı.Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınmasından sonra hasar tespit çalışmaları yaptıklarını belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Marmara'da dumandan etkilenen 30 hastamız oldu. Ağır vakamız yok, hepsi tedavi görüp hastaneden ayrıldı. 100 civarında telef olan hayvanımız var. Yaklaşık 8 yıl önce emekli olduktan sonra ev satın alarak adaya yerleşen ve yangına neden olan H.T. adlı vatandaşla ilgili görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda adli süreç başlatıldı" dedi. Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy da "Ağılları boşaltmasaydık hayvan telefimiz daha fazla olabilirdi. H.T. olayı önce inkâr etti, daha sonra emniyet gözaltına aldı" diye konuştu. Evinin bahçesinden temizlediği otları ateşe verince yangına neden olduğu öne sürülen emekli öğretmen H.T.'nin oğlu O.T. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Yangınasebebiyet verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan H.T. ile oğlu O.T., Orman Kanunu 110'uncu maddesi gereğince 'tedbirsizlik ve dikkatsizlik ile orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezasının yanı sıra 200 bin ila 500 bin TL arası ağır para cezası ile yargılanabilir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yangının hasarının giderileceğini belirterek "Devletimizin sistemi çalışıyor, bununla ilgili DASK var, farklı uygulamalar var. Bu tür doğal afetlerde ne yapılıyorsa bütün vatandaşlarımıza o şekilde yardım edilecek" dedi.OrmanGenel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, Türkiye genelinde önceki gün orman ve zirai tarım alanlarında 27 yangın çıktığını söyledi. Özgür, "Ekiplerimiz yangınlara anında müdahale etti. Sıcaklıkların yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle 15'i ormanlık alanda, 12'si de tarım alanında olmak üzere 27 yangın çıktı. Türkiye'deki yangınların çıkış sebeplerinin yüzde 95'i insan kaynaklı. Vatandaşlar sıcaklığın yüksek ve nemin düşük olduğu zamanlarda dikkatli olmalı" diye konuştu.