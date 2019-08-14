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İki ayrı ilde suya giren 1 kişi boğuldu 2 kişi kayıp

Giriş Tarihi: 14.8.2019
İki ayrı ilde suya giren 1 kişi boğuldu 2 kişi kayıp
Adana'da Kuzenler Turgay Ballı ve Musa Ballı (15) serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin cansız bedenine dün sabah 5 kilometre uzakta ulaşıldı. Yine Adana'da Turan Yar (16) ve kuzeni Atakan Ünüvar (17 sulama kanalına girdi. Atakan Ünüvar'ın akıntıya kapıldığını gören kuzeni Turan Yar suya atladı. Ünüvar vatandaşlar tarafından kurtarılırken kendisini kurtarmak için suya atlayan kuzeni Turan Yar akıntıya kapılarak kayboldu. Bursa'da da İznik Gölü'ne girdikten sonra kaybolan Özcan Demirtaş için Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
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İki ayrı ilde suya giren 1 kişi boğuldu 2 kişi kayıp
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