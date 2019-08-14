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'da orman yangını

Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına destek vermesi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 14.8.2019 16:42
Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.

Söndürme çalışmalarına destek vermesi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.

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Muğla'da orman yangını
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