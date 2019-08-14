Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama!

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Çok sayıda vatandaş, sonuçlarnı açıklanmasını bekliyordu. Bugün saatler 21.15'i gösterdiğinde Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu sonuçları açıklandı. 14 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ BİLET SORGULAMA 14 AĞUSTOS

Kazandıran numaralar: 7, 13, 15, 25, 31 + 2

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.