Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 14 Ağustos

Milli Piyango İdaresi tarafındanher hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları belli oldu. 1244. hafta çekilişi olan Sayısal Loto'nun kazandıran numaraları şunlar oldu: 1, 34, 35, 36, 37 ve 38, Sayısal Loto 1244. hafta çekilişinde dağıtılacak olan toplam ödül tutarı 12 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken büyük ikramiye için belirlenen tutar 10 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. 14 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto kazandıran numaralar: 1, 34, 35, 36, 37 ve 38,

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.