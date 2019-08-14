15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesi burada

A101 marketler zinciri her hafta Perşembe günleri uygun fiyata kaliteli ürünleri tüketicilere sunuyor. Bu hafta da A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyordu. Beklenen liste A101 marketlerinde broşürlerde ve A101 internet sitesinde yayınlandı. Toshiba FULL HD LED TV ve Samsung Galaxy M10 akıllı telefon, yayınlanan listede öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Yeni haftaya ait A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 15 AĞUSTOS İÇİN TIKLAYINIZ