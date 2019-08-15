2 euroluk bilete rekor ikramiye

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İtalya'nınpopüler lotosu SuperEnalotto, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak bir talihliyi milyoner etti. Haziran 2018'den bu yana kimseye çıkmayan piyango, tarihinin en yüksek rakamı olan 209 milyon euroya katlandı. Süper ikramiye Milan yakınlarındaki Bar Marino'dan alınan bir bilete çıktı. 2 euroya alınan 7, 32, 41, 59, 75 ve 76 numaralı bilete çıkan büyük ikramiye bölgede büyük heyecan yarattı. Barın yöneticisi Guglielmo Poggi, aylarca katlanan ikramiyeyi kazanmak için çok sayıda kişinin loto oynadığını bu yüzden büyük şansın kime vurduğunu bilmediklerini söyledi. İtalyan SuperEnalotto'nun bir önceki rekoru ekim 2010'da verilen 177 milyon euro olmuştu. Ayrıca bu yeni rekor ABD'nin 190 milyon euroya katlanan Mega Millions'un rekorunu da geçmiş oldu.