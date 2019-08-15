Bakan Kasapoğlu, intihardan vazgeçirdi

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etti. Alınan bilgiye göre, Haliç Köprüsü'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada köprüden geçen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile beraberindeki AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, aracı durdurdu. İntihar girişiminde bulunan genç ile görüşen Kasapoğlu yaklaşık bir saatlik çabanın ardından korkuluklarda bulunan genci intihardan vazgeçirdi. Korkuluklardan inen gence sarılarak moral veren Bakan Kasapoğlu, daha sonra genci aracına bindirerek Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.