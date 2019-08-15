Canımızı aldılar

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sema-Emir Şahin çifti, 2 yıl önce evlenmişti. 8 ay önce oğulları Ali Emir dünyaya geldi. Ali Emir, geçen pazartesi ateşlendi. Öksürüğü de vardı. Çift, oğullarını hemen Halkalı'da bulunan özel bir hastaneye götürdü. Ali Emir'i kontrol eden çocuk doktoru Barış Y., "Bronşit başlangıcı olabilir" diyerek ilaç yazdı ve Ali Emir'i evine gönderdi. Barış Y., çifte "İki gün sonra kontrole getirin" dedi. Çift, önceki gün 14.00'te bebeği kontrole götürdü. Barış Y. izinliydi. Yerine Ramime adında yabancı başka bir çocuk doktoru görevliydi. Doktor, Ali Emir'le ilgili "Hastanede müşahede altında kalırsa iyi olur" diyerek yatış verdi. Akşam saatlerinde yatışı yapılan Ali Emir, o dakikalarda annesi ve babasına gülücükler atıyor, sağlıklı görünüyordu. İddialara göre; bebeğe önce oksijen verildi. Ardından da akciğer filmi çekildi. Film temiz çıktı ancak hâlâ ateşi vardı. P. ve C. ilaçları verildi. Devamında da serum bağlandı. Bebek gece yarısı uykuya daldı, bir daha da hiç uyanmadı.



BİR SAAT GELEN OLMADI

Anne, bebeğinde 03.30 sıralarında sararma fark etti ve hemen hemşireleri çağırdı. Ancak icapçı doktor dahil hiçkimse odaya gelmedi, bu sefer acil butonuna bastı. Görevliler odaya geldiklerinde saat 04.30 civarıydı. Polisi çağıran hemşire ve doktorlar, aileyi dışarı çıkarttı. Ardından da polisler, "Bebeğiniz öldü, başınız sağ olsun" dedi. Savcı bebeği inceledikten sonra, Ali Emir'e adli tıpta otopsi yapıldı. Bebeğin cenazesi Söğütlüçeşme Fatih Camisi'nde dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefaköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.



HASTANE AÇIKLAMA YAPMADI

BABA Emir Şahin, doktorun kararsızlığından şüphelenince Ali Emir'in asıl doktoru Barış Y. ile 23.00'te WhatsApp'tan temasa geçmiş ve "Ali Emir için şu an hastanedeyim. Dr. Ramime Hanım var. İlaç yazacak ama tedavide kararsız olduğunu gözlemledim. İki gün önce geldiğim doktor C. ve D. yazmıştı. Ramime Hanım, bu ilaçları kesmemi istedi ve antibiyotik kullanacağımızı söyledi. Bize 'Yatış yapabiliriz' dedi. Kararsızlık gördüm ve sizden fikir almak istedim. Başka bir doktora gözükmemizi ister misiniz" diye yazmıştı. Barış Y. de babaya "Ateş 48 saati geçti ise antibiyotik gerekebilir" diye yanıt vermişti. Bir daha doktora ulaşamadı. Acı olayın ardından da "Bebeğim öldü. O doktor çocuğumu öldürdü. Neden cevap yazmadınız" diye yazdı. Baba "Canımı benden aldılar. Hesabını soracağım" dedi. Hastaneden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

