Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
Diyarbakır-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce önündeki otomobile ardından da karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olayda 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.
Giriş Tarihi: 15.8.2019 14:35Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 14:49
Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice istikametinde seyreden 12 AAD 687 plakalı araç, aynı şeritte ilerlediği 21 AZ 322 plakalı otomobil ile çarpıştı.