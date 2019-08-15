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’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

-Bingöl karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce önündeki otomobile ardından da karşı şeride geçerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Olayda 4 kişi öldü, 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 14:49
Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı

Olay, -Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice istikametinde seyreden 12 AAD 687 plakalı araç, aynı şeritte ilerlediği 21 AZ 322 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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Diyarbakır’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 4’ü ağır 8 yaralı
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