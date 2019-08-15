Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

'un Vezirköprü ilçesinde, Murat Şahin (33), eşi Emine Şahin'i (25) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:16
Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü

Olay, dün gece Vezirköprü ilçesi Kovalı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Şahin, 2 çocuk annesi eşi Emine Şahin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Şahin, av tüfeği ile eşine ateş etti. Karın ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKILALMAZ İFADELER

Olayın ardından jandarmaya teslim olan Murat Şahin, ifadesinde, eşinin telefonunda başka erkeklerle fotoğraflarını gördüğünü ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN