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Son dakika: Terbiyesizlikleri yanlarına kalmadı! O işletme kapatıldı!

'da yaşanan olay tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Vatani görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman (40) gittiği bir kafede, ayağını uzattığı gerekçesiyle darp edildi. Son dakika haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmesini fesh ettiği işletme, polis ve zabıta ekipleri eşliğinde kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 16:52
Son dakika: Terbiyesizlikleri yanlarına kalmadı! O işletme kapatıldı!

Vatani görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman'ın (40) darbedildiği iddia edilen kafenin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alınarak kapatıldı. Ayrıca Kıyı Kanunu'na muhalefet ettiği de tespit edilen kafenin plajdaki şezlong ve şemsiyeleri çevik kuvvet ekipleri eşliğinde zabıta ekiplerince toplandı.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği 'nın Gemlik ilçesinde özel şirket tarafından işletilen kafeye oturdu.

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Son dakika: Terbiyesizlikleri yanlarına kalmadı! O işletme kapatıldı!
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