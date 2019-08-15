Kardeşini av tüfeğiyle öldürdü

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ZONGULDAK'TA ağabey, kardeşini pompalı av tüfeğiyle öldürdü. Olay, Alaplı ilçesine bağlı Aşağıdağ köyündeki Hıdırlar mahallesinde geçtiğimiz gün yaşandı. İddiaya göre; Volkan Y. (37) öz kardeşi Gökhan Y. (38) tarafından pompalı av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan Volkan Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, Gökhan Y.'yi evde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Şaban YILMAZ / SABAH