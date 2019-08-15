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Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü

'in Çiçekdağı ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada kazara babasını silahla vurarak öldürdü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 15:46
Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesinde bir evde meydana gelen olayda, Gökhan D. ile kardeşi Cüneyt D., A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K.'nin babası kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada, evindeki tabancayı eline alan A.K., rastgele ateş açtı.

SEKEN KURŞUN BABASINI ÖLDÜRDÜ

Yerden seken kurşun, A.K.'nin babası Neşet K.'ya isabet etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulansla Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Neşet K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kavgayı ayıran babasını yanlışlıkla öldürdü
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