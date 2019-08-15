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'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'ın Niksar ilçesinde köpeklerin dövüşmesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada İbrahim Kayışkıran (59) ile oğlu Yusuf Kayışkıran (30) av tüfeğiyle öldürüldü. Şüpheli Hacı Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2019 07:00
'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde yaşandı. Uzunoğlu Mahallesi'nde komşu olan İbrahim Kayışkıran ile Hacı Mustafa G. (46) arasında köpeklerin dövüşmesi nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hacı Mustafa G., İbrahim ve oğlu Yusuf Kayışkıran'a av tüfeğiyle ateş açtı. Ağır yaralanan baba-oğul ambulansla kaldırıldıkları Niksar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olay sonrası şüpheli Hacı Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü
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