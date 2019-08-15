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Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

'in Konak ilçesinde, Mustafa Ölmez (46), kendisinden ayılmak isteyen sevgilisi Kübra Mina Y.'yi (26) bindikleri takside dövdükten sonra tabancayla bacağından vurdu. Yaralı genç kadın, hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan Ölmez ise mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 15.8.2019 11:50
Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı

Olay, Konak'ın Hatay semtinde meydana geldi. Mustafa Ölmez ile sevgilisi Kübra Mina Y., bindikleri takside tartışmaya başladı. Kübra Mina Y.'nin kendisiyle evlenmemesi durumunda ayrılacağını söylediği Ölmez, genç kadını dövmeye başladı. Ölmez, bu sırada belinden çıkardığı tabancayla da Kübra Mina Y.'yi bacağından vurup, yaraladı. Taksicinin durmasının ardından Ölmez, araçtan inip, kaçtı. Kübra Mina Y. ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kübra Mina Y., Mustafa Ölmez'den şikayetçi oldu.

CANİ SEVGİLİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerin yaptığı araştırma sonucu Ölmez, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ölmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kübra'yı takside dövüp, tabancayla yaralayan sevgilisi tutuklandı
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